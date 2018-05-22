В Борисполе из-за суррогатного алкоголя умерло шесть человек, еще один в больнице

По данным ГСЧС, 21 мая все семеро были госпитализированы в Бориспольскую районную больницу без сознания.

В городе Борисполь Киевской области в результате отравления суррогатным алкоголем погибли шесть человек, еще один пострадал.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«22 мая в 06:45 в ГСЧС поступило сообщение, что в г. Борисполь предварительно в результате отравления суррогатным алкоголем погибли шесть человек и один пострадал, которые 21 мая были госпитализированы в Бориспольскую районную больницу без сознания. Данные лица (всего 7 человек) употребляли алкоголь в одном коллективе в частном доме», - говорится в сообщении.

В настоящее время подробности этого инцидента не поступали.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за отравления суррогатом в больницу попала 4-летняя девочка.