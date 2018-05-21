ЧП в школе Николаева: уточнено количество пострадавших детей из-за распыления неизвестного вещества, двое – в реанимации

Дети жалуются на кашель, слезотечение, тошноту, першение в горле, головокружение.

В Николаеве из-за распыления неизвестного вещества в помещении общеобразовательной школы № 6 госпитализированы 36 детей, двое из них находятся в реанимации.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Евгений Шевченко.

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«О шокирующем случае в школе № 6, где сегодня распылили неизвестное вещество с резким запахом. Лично выехал в школу и в городскую детскую больницу № 2, куда доставили пострадавших детей. В больницу направлено 36 детей с жалобами на кашель, слезотечение, тошноту и першение в горле, двое детей госпитализированы для наблюдения в реанимационное отделение с жалобами на головокружение и боль в животе. Подчеркиваю, в настоящее время угрозы жизни детей нет», - написал Шевченко.

Чиновник также уточнил, что ситуация находится на контроле руководства облгосадминистрации.

«В настоящее время правоохранители и специалисты ГСЧС проводят все необходимые в подобных случаях действия», - резюмировал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Николаеве из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников. По данным ГСЧС, 32 ребенка были направлены в лечебные учреждения с целью уточнения состояния здоровья.