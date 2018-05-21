ЧП в школе Николаева: из-за распыления неизвестного вещества 32 ребенка попали в больницу, эвакуировано около 400 учеников

В школе распылили неизвестный аэрозоль с резким запахом.

В Николаеве из-за распыления неизвестного вещества с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, информация о том, что в здании школы, расположенной в Заводском районе областного центра, распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом поступила по экстренному номеру «101» сегодня, 21 мая.

Отмечается, что на место происшествия прибыли химики Главного управления на передвижной химико-радиологической лаборатории, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделение Государственного военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины.

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«Из школы эвакуированы около 400 учеников. Предварительно 32 ребенка направлены в лечебные учреждения с целью уточнения состояния здоровья. Жизни детей угрозы нет», - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что в настоящее время специалистами проведены соответствующие замеры, опасных веществ не обнаружено. Работы по обследованию здания школы продолжаются.

На месте работают бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции.

Напомним, 11 мая в Павлограде Днепропетровской области сегодня из общеобразовательной школы №15 из-за распыления неизвестного вещества были эвакуированы 680 человек.