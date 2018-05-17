В закарпатском селе корью заболели 56 детей

Первый случай кори в этом селе был зарегистрирован в апреле 2018 года.

На Закарпатье в селе Черная Тиса зарегистрирована вспышка кори.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что, по состоянию на 17 мая, заболели 56 учеников общеобразовательной школы.

«Двое детей госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении с легкой и средней тяжести формами течения болезни», - говорится в сообщении.

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Первый случай кори в этом селе был зарегистрирован в апреле 2018 года.

В Минздраве добавляют, что с начала года в Черной Тисе зарегистрировали 66 случаев заболевания корью.

В Закарпатской области с начала 2018 года зарегистрировано 2238 случаев кори. Большинство заболевших - дети.

16 мая в Министерстве здравоохранения заявляли, что количество новых случаев заболевания корью за последнюю неделю возросло: за последнюю неделю заболели 1407 человек: 651 взрослый и 756 детей.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ривненской, Черниговской области, а также в Киеве. Доля взрослых, заболевших корью, также растет.

С начала 2018 года корью заболели 15261 человек - 6243 взрослых и 9018 детей. За это время от осложнений кори умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

Как сообщал УНИАН, в Украине растет количество новых случаев заболевания корью среди взрослых.