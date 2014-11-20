В Николаевской области с волчьими укусами госпитализированы 4 человека

В селе Загальна Корысть Новобугского района Николаевской области волк покусал 4 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС в Николаевской области, 19 ноября в 21:20 в службу поступило сообщение, о том что в районную больницу поступило двое пострадавших с многочисленными укусами конечностей.

По словам пострадавших, в частном дворе на хозяйку 1959 г.р. и ее мужа 1956 г.р. напал зверь, по внешним признакам похожий на волка.

В тот же день в 21:35 была получена информация о поступлении в больницу еще одного пострадавшего от укусов волка.

Выяснилось, что около 17:25 на мужчину 1961 г.р., который шел по улице, сзади напал хищник.

В тот же день бригадой скорой медицинской помощи была госпитализирована четвертая жертва - девушка 1990 г.р., которая около 18:00 вышла во двор, где на ее и напало животное.

"Все пострадавшие получили легкие травмы мягких тканей конечностей, им сделана прививка от бешенства. На данный момент они находятся в хирургическом отделении Новобугской центральной районной больницы", - сообщает ведомство.

Учитывая угрозу для жителей села, 20 ноября в населенном пункте проведена выездная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Сейчас местная власть принимает все необходимые меры для недопущения распространения подобных случаев.

Как стало известно, 20 ноября волка нашли и уничтожили местные жители. Труп животного отправлен на экспертизу.