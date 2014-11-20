В Сумы прибыло свыше 7 т медицинской гуманитарной помощи из Швейцарии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, 7,6 тонны гуманитарной помощи было доставлено в город 19 ноября.

«Доставить 12 грузовиков гуманитарного конвоя планировалось в этом году, но из-за сложной ситуации в Украине было решено перенести доставку на весну следующего года. Но нам все же удалось найти водителя, который не побоялся сесть за руль и доставил контейнер с благотворительной помощью уже сейчас», - отметила во время встречи с городским головой Сум Александром Лысенко президент объединения «Help-Point Sumy» Марианне Пиффаретти.

Согласно сообщению, груз содержит операционные шкафы и столы, медицинские кушетки, вспомогательные средства для инвалидов, матрасы для кроватей, медицинское оборудование, инструменты, больничное белье.

Заместитель городского председателя Сум Степан Пак заверил, что распределение гуманитарной помощи будет проходить максимально прозрачно для общины города.