Правительство Венгрии передало Закарпатью партию вакцин на 600 тысяч евро

За два года Венгрия предоставила Закарпатью помощь медпрепаратами и оборудованием на 7 млн евро.

Представители правительства Венгрии передали Закарпатской области партию вакцины от кори, паротита и краснухи M-M-RVAXPRO, а также пятикомпонентную вакцину Пентаксим общей стоимостью 600 тысяч евро.

Как сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА, сегодня в область будет доставлено 15 тыс. доз вакцины M-M-RVAXPRO и 21,6 тыс. доз вакцины Pentaxim.

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Венгерскую сторону при передаче медпрепаратов представляли уполномоченный правительства Иштван Грежа и генеральный консул в г. Ужгород Йожеф Бугайло, а Закарпатье - председатель ОГА Геннадий Москаль и представители областной организации Красного Креста.

По словам Грежы, за два года Венгрия предоставила Закарпатью помощь медпрепаратами и оборудованием на 7 млн евро.

«И более 80 процентов этой помощи получили не венгры по национальности. Мы надеемся, что сегодняшнее событие станет для центральных средств массовой информации хорошей новостью на фоне в целом негативной информации о Венгрии», - сказал он.

В свою очередь Москаль заявил, что местные власти особенно благодарны за передачу вакцины Пентаксим, которая предназначена для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и заболеваний, вызываемых гемофильной палочкой.

«Скажу, что последняя централизованная поставка Пентаксима за средства госбюджета в Закарпатскую область была в декабре 2016 года. С 2017 года Министерство здравоохранения Украины вообще прекратило централизованные поставки этой вакцины, и в ближайшее время их закупка в Украине не предвидится», - отметил Москаль.