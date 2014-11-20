В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 35,4%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление Госсанэпидслужбы в Киеве.

Так, по данным СЭС, в период с 10 до 16 ноября гриппом и ОРВИ в столице заболело 15 тыс. 810 человек, из них 9 тыс. 774 (61,8%) – дети в возрасте до 17 лет. Показатель на 10 тысяч населения составил 56,2, что ниже эпидемического порога (87,0) этой недели на 35,4%, говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась на 3,3%, сообщили в СЭС, отметив, что в целом эпидемическая ситуация относительно заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года.

В течение отчетной недели больше всего болели гриппом и ОРВИ дети в возрасте до 4 лет, их количество в возрастном распределении составляет 57,3%. За это время госпитализировано 43 чел., из них 33 (76,7%) составляют дети до 17 лет.

Летальных случаев среди больных гриппом не зарегистрировано.

Как отмечают в СЭС, анализ течение эпидемий гриппа свидетельствует, что с каждым годом среди больных гриппом и ОРВИ увеличивается количество детей школьного возраста. Чаще всего эпидемии начинаются вспышками заболеваний среди школьников, потому что они отличаются высокой эпидемиологической активностью и высоким риском развития осложнений.

Таким образом, одним из ранних и достоверных признаков начала эпидемии является прирост заболеваемости этой возрастной группы более чем на 20%, говорится в сообщении.

При этом в СЭС отметили, что лучшей мерой для профилактики гриппа признана вакцинация, сообщив, что в Киеве с начала эпидемического сезона против гриппа и ОРВИ привито 2181 чел., из них детей в возрасте до 17 лет – 305 чел. (14% от общего количества привитых).