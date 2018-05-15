Германия передаст четыре санитарных автомобиля для больниц Донбасса

Автомобили будут транспортировать раненых людей от линии соприкосновения до лечебных учреждений.

Германия бесплатно передаст четыре санитарные автомобили для больниц Попасной, Светлодарска, Торецка и Авдеевки.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Федеративной Республики Германия в Украине.

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Отмечается, что о передаче четырех санитарных автомобилей для больниц вдоль контактной линии будет объявлено на пресс-конференции "Действуем вместе: партнерство и диалог", которая состоится 17 мая.

В конференции примут участие первый вице-премьер-министр Степан Кубив, парламентский статс-секретарь Мария Флаксбарт и посол Германии Эрнст Райхель.

В частности, закупленные Германией четыре санитарных автомобиля будут переданы представителям больниц в Попасной, Светлодарске, Торецке и Авдеевке.

"Приобретение этих автомобилей и средств неотложной медицинской помощи является продолжением нашей обширной активной деятельности в Украине", - сказала Флаксбарт, которая осуществит свою первую официальную поездку в Киев.

"При помощи этих автомобилей можно будет транспортировать раненых и больных в лучше оборудованные больницы для дальнейшего лечения. Таким образом будут спасены жизни людей", - сказала она.

На конференции около 400 экспертов обменяются мнениями относительно опыта и перспектив сотрудничества.