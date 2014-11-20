Участковые врачи Житомира получили 27 новых автомобилей для обслуживания пациентов

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Согласно сообщению, автопарк городских больниц и поликлиник Житомира не обновлялся долгое время. Старые автомобили - 1985 года выпуска, много автомобилей - 90-х годов, новейшие - 2006-го.

Теперь новые машины закупили за средства городского бюджета.

"В начале этого года главные врачи городских больниц Житомира просили рассмотреть возможность выделения им денег для приобретения хотя бы 2-3 автомобилей для каждой больницы. Мы смогли найти в бюджете (города УНИАН) ресурсы и выделили 2,7 млн грн. 27 автомобилей уже сейчас переданы нашим больницам», - рассказал УНИАН первый заместитель Житомирского городского главы Сергей Сухомлин.

В Житомире нагрузка на одного врача, в среднем в день составляла 8-9 посещений. Кроме семейных врачей, к больным и лежачим пациентам нужно доставить лаборантов, массажистов, специалистов различного профиля: хирургов, невропатологов и др., медсестер для установки капельницы или сделать кардиограмму. Авто для этих целей - жизненная необходимость.

Как уточнила УНИАН заместитель главного врача коммунального учреждения Житомирского городского совета «ЦГБ №2» Людмила Бондаренко, в частности, в Богунский район Житомира выделено 10 новеньких автомобилей марки Daewoo Sens и отныне в таких отдаленных точки, как Полевая, Богуния и Малеванка больной не будет ждать врача часами. «Сегодня мы получили автомобили, они нам помогут оказывать качественную медицинскую помощь населению на дому", - отметила Бондаренко.