Киев выделил еще 22 млн грн на обеспечение тяжелобольных киевлян диализом
По поручению Киевского городского председателя Виталия Кличко 19 ноября город профинансировало 22 млн грн на обеспечение больных киевлян, страдающих почечной недостаточностью, расходными материалами для диализа
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на директора Департамента финансов КГГА Владимира Репика.
По его словам, это удалось сделать за счет перераспределения средств, которые в первую очередь планировалось направить на выплату заработной платы работникам коммунальных учреждений со сроками выплаты с 18 до 21 ноября.
«К сожалению, сложное бюджетное законодательство позволяет Министерству финансов интерпретировать произвольно финансовые возможности органов местного самоуправления. С 480 млн грн, которые были зафиксированы на счетах утром 19 ноября 2014, большинство средств имеет целевое назначение, а именно: капитальные расходы. На текущие же потребности (заработная плата, питание, медикаменты, энергоносители, выплаты населению и т.п.) выделено только 38,4 млн грн, из которых подготовлены документы на выплату зарплаты работникам коммунальных учреждений со сроками выплаты с 18 до 21 ноября на сумму 40,0 млн грн. Таким образом, Киев решил проблему обеспечения больных с почечной недостаточностью киевлян расходными материалами для диализа и создал новую (проблему) - обеспечение бюджетников зарплатами», - подчеркнул он. Как сообщал УНИАН, ранее Кличко заявлял, что в текущем году изъятия из городского бюджета Киева составляют 9 млрд грн, что больше чем в 20 раз превышает аналогичный показатель 2005 года. При этом, подчеркнул мэр, дефицит бюджета столицы составляет почти 2 млрд грн. "Предыдущее правительство ввело абсурдные механизмы бюджетных отношений между столицей и центральной властью. И нынешнее правительство этим пользуется и латает дыры государственного бюджета за счет местных бюджетов», - подчеркнул Кличко. Он также отметил, что отсутствие необходимого финансирования в городском бюджете и задолженность госбюджета перед городским ставит под угрозу жизни людей, нуждаются в лекарствах. "На прошлой неделе к нам приходили люди, от финансирования лечения которых зависит жизнь - это гемодиализ, инсулин. Эти лекарства должны быть проплачены преимущественно из Кабмина и частично - из бюджета города. Но денег нет. И нам не остается ничего, как снова идти в Кабмин и просить вернуть деньги. Ведь сегодня столичная медицина финансируется только на 58% от потребностей, зарплата - на 78%, закупка медикаментов - на 48%, питание больных - на 40% ", - отметил Киевский городской голова. Сегодня на заседании правительства Кличко выступил с требованием найти решение по финансированию Киева. Но министр финансов Александр Шлапак в ответ сказал, что «это невозможно» и что правительство не планирует выделять деньги на финансирование дефицита городского бюджета Киева, который к концу 2014 года может составить 1,7 млрд грн. Шлапак отметил, что хотя из киевского бюджета и изымается 50% собранного налога на доходы физлиц, 55% этой суммы платят предприятия бюджетной сферы, а остальные компенсируется относительно высокими доходами киевлян. Также министр посоветовал киевской муниципальной власти повысить арендную плату за землю и сократить второстепенные расходы, среди которых назвал большой штат чиновников и капиталоемкие инфраструктурные проекты.
Справка УНИАН.
14 ноября столичная власть, реагируя на проблему финансирования медицинской сферы, выделила 3 млн грн на инсулин и гемодиализ для больных. Финансирования осуществили за счет перераспределения средств бюджета города.