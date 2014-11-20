Киев выделил еще 22 млн грн на обеспечение тяжелобольных киевлян диализом

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на директора Департамента финансов КГГА Владимира Репика.

По его словам, это удалось сделать за счет перераспределения средств, которые в первую очередь планировалось направить на выплату заработной платы работникам коммунальных учреждений со сроками выплаты с 18 до 21 ноября.

«К сожалению, сложное бюджетное законодательство позволяет Министерству финансов интерпретировать произвольно финансовые возможности органов местного самоуправления. С 480 млн грн, которые были зафиксированы на счетах утром 19 ноября 2014, большинство средств имеет целевое назначение, а именно: капитальные расходы. На текущие же потребности (заработная плата, питание, медикаменты, энергоносители, выплаты населению и т.п.) выделено только 38,4 млн грн, из которых подготовлены документы на выплату зарплаты работникам коммунальных учреждений со сроками выплаты с 18 до 21 ноября на сумму 40,0 млн грн. Таким образом, Киев решил проблему обеспечения больных с почечной недостаточностью киевлян расходными материалами для диализа и создал новую (проблему) - обеспечение бюджетников зарплатами», - подчеркнул он. Как сообщал УНИАН, ранее Кличко заявлял, что в текущем году изъятия из городского бюджета Киева составляют 9 млрд грн, что больше чем в 20 раз превышает аналогичный показатель 2005 года. При этом, подчеркнул мэр, дефицит бюджета столицы составляет почти 2 млрд грн. "Предыдущее правительство ввело абсурдные механизмы бюджетных отношений между столицей и центральной властью. И нынешнее правительство этим пользуется и латает дыры государственного бюджета за счет местных бюджетов», - подчеркнул Кличко. Он также отметил, что отсутствие необходимого финансирования в городском бюджете и задолженность госбюджета перед городским ставит под угрозу жизни людей, нуждаются в лекарствах. "На прошлой неделе к нам приходили люди, от финансирования лечения которых зависит жизнь - это гемодиализ, инсулин. Эти лекарства должны быть проплачены преимущественно из Кабмина и частично - из бюджета города. Но денег нет. И нам не остается ничего, как снова идти в Кабмин и просить вернуть деньги. Ведь сегодня столичная медицина финансируется только на 58% от потребностей, зарплата - на 78%, закупка медикаментов - на 48%, питание больных - на 40% ", - отметил Киевский городской голова. Сегодня на заседании правительства Кличко выступил с требованием найти решение по финансированию Киева. Но министр финансов Александр Шлапак в ответ сказал, что «это невозможно» и что правительство не планирует выделять деньги на финансирование дефицита городского бюджета Киева, который к концу 2014 года может составить 1,7 млрд грн. Шлапак отметил, что хотя из киевского бюджета и изымается 50% собранного налога на доходы физлиц, 55% этой суммы платят предприятия бюджетной сферы, а остальные компенсируется относительно высокими доходами киевлян. Также министр посоветовал киевской муниципальной власти повысить арендную плату за землю и сократить второстепенные расходы, среди которых назвал большой штат чиновников и капиталоемкие инфраструктурные проекты.

Справка УНИАН.

14 ноября столичная власть, реагируя на проблему финансирования медицинской сферы, выделила 3 млн грн на инсулин и гемодиализ для больных. Финансирования осуществили за счет перераспределения средств бюджета города.