Сегодня в роддомах и женских консультациях Киева состоятся дни открытых дверей

Акция приурочена к Международному дню семьи и Всеукраинской неделе планирования семьи.

По случаю Международного дня семьи и Всеукраинской недели планирования семьи зсегодня в родильных домах и женских консультациях Киева пройдут дни открытых дверей.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации.

Во время акции женщины и супружеские пары смогут проконсультироваться со врачами, пройти обследование, больше узнать о вопросах планирования семьи.

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Также в рамках Международного дня семьи и Всеукраинской недели планирования семьи состоится ряд информационно-просветительских мероприятий в киевских «Клиниках, дружественная к молодежи».

В Перинатальном центре Киева по адресу: ул. Предславинская, 9, акция продлится до 20 мая включительно.

С планом и графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте КГГА.