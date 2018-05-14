С начала мая в Киеве корью заболели 313 человек: большинство - взрослые

В апреле в стране была зафиксирована новая вспышка заболеваемости корью.

По состоянию на 14 мая 2018 в Киеве зарегистрировано 313 случаев заболевания корью, из них - 95.

Такие данные сообщили в Киевском лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается, только за период 11-13 мая зарегистрировано 41 случай кори.

Госпитализированы в мае 153 больных, в т.ч. 47 детей.

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По предварительным данным однократно привиты среди заболевших 16 человек, двукратно - 14, остальные - не привиты или не имеют данных о прививках.

«В мае 2018 зарегистрировано 3 вспышки кори: в домашнем очаге по ул. Мельникова, 51Б, Шевченковский район (3 случая), в женском психосоматическом отделении №24 ТМО "Психиатрия" по ул. Кирилловской, 103А, Подольский район (5 случаев), среди работников ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", ул. Бориспольская, 13, Дарницкий район (3 случая), среди учеников специализированной школы №200, ул. Семашко, 9, Святошинский район (4 случая) », - отметили в лабораторном центре.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за 8 дней мая было зарегистрировано 211 случаев заболевания корью (151 человек - взрослые и 60 детей до 17 лет), при том что за весь апрель заболели 370 человек.

Случаи кори зафиксированы во всех районах столицы. По состоянию на 8 мая было госпитализировано (с начала месяца) 95 больных, в том числе 31 ребенок.

Врачи констатируют, что чаще стали болеть взрослые люди.

По данным столичных медиков, с 1 января в городе зафиксировано 722 случая заболевания корью.

По данным Минздрава, за три месяца текущего года корью в Украине заболели 9 тыс. 091 человек - 3 тыс. 270 взрослых и 5 тыс. 821 ребенок. От осложнений умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых. В апреле в стране была зафиксирована новая вспышка заболеваемости корью.