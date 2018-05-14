На прошлой неделе в Киеве в результате гриппа и ОРВИ госпитализировали 85 детей

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице ниже эпидемического порога почти на 50%.

В Киеве на прошлой неделе в результате заболевания гриппом и ОРВИ госпитализировали 90 человек, из них 85 - дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

По официальным данным медиков, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжает снижаться и сейчас ниже эпидемического порога на 48,2%.

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«За 19-й (прошлый - УНИАН) неделю эпидсезона зарегистрировано 7 тыс. 213 больных гриппом и ОРВИ (за 18-ю неделю заболели 7 тыс. 675) и наблюдается снижение по сравнению с предыдущей неделей на 6,4%», - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.