На прошлой неделе в Киеве в результате гриппа и ОРВИ госпитализировали 85 детей

14:49, 14 мая 2018
Новости регионов
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В структуре заболеваемости дети составляют 69,4% / УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

По официальным данным медиков,  показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжает снижаться и сейчас ниже эпидемического порога на 48,2%.

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«За 19-й (прошлый - УНИАН) неделю эпидсезона зарегистрировано 7 тыс. 213 больных гриппом и ОРВИ (за 18-ю неделю заболели 7 тыс. 675) и наблюдается снижение по сравнению с предыдущей неделей на 6,4%», - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, по сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение заболеваемости и среди детского, так и среди взрослого населения. Так, взрослых заболели 2 тыс. 210 человек (снижение на 4,8%), детей - 5 тыс. 003 (снижение на 7,1%). В структуре заболеваемости дети составляют 69,4%, а на предыдущей неделе - 69,8%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 6,9%.

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Теги: #грипп и ОРВИ#эпидемическая ситуация