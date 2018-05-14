На прошлой неделе в Киеве в результате гриппа и ОРВИ госпитализировали 85 детей
В Киеве на прошлой неделе в результате заболевания гриппом и ОРВИ госпитализировали 90 человек, из них 85 - дети.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.
По официальным данным медиков, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжает снижаться и сейчас ниже эпидемического порога на 48,2%.
Читайте такжеМассовое отравление детей в Черкассах: 11 школьников остаются в реанимации
«За 19-й (прошлый - УНИАН) неделю эпидсезона зарегистрировано 7 тыс. 213 больных гриппом и ОРВИ (за 18-ю неделю заболели 7 тыс. 675) и наблюдается снижение по сравнению с предыдущей неделей на 6,4%», - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По его словам, по сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение заболеваемости и среди детского, так и среди взрослого населения. Так, взрослых заболели 2 тыс. 210 человек (снижение на 4,8%), детей - 5 тыс. 003 (снижение на 7,1%). В структуре заболеваемости дети составляют 69,4%, а на предыдущей неделе - 69,8%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 6,9%.