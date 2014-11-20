Под Мариуполем жители поселков и военные остались без медицинской помощи

Кроме мирного населения есть и раненные военные, которых также приходитсяотвозить в Мариуполь.

В поселке Новоселовка фельдшерско-акушерский пункт № 3 Тельмановского района закрыт, несмотря на то, что что он должен работать с 8.00 до 13.00, сообщает 0629.com.ua.

Также закрыт и Исполнительный комитет Новоселовского сельского совета. Жители жалуются, что за оказанием медицинской помощи приходится обращаться либо в Мариуполь, либо в другие поселки.

Как сообщает 0629 житель поселка Новоселовка, сейчас все закрыто, а если и приходилось когда-то обращаться в этом поселке за медпомощью, то просили деньги. "Если нам обращаться надо в Тельманово в больницу, вызывать скорую помощь - это проблема № 1. Скорая отвечает, что если есть деньги (100 грн.), значит приедем, если нет денег, значит все", - говорит житель села Новоселовка Василий.

В поселке Кириловка Володарского района фельдшерский пункт тоже не работает. Аптек здесь нет, соответственно и медикаментов тоже. "Мы обращаемся в Мирное за медицинской помощью. Решаем этот вопрос самостоятельно, или соседей просим, или своими силами."

Зорянская амбулатория общей практики семейной медицины № 5 Володарского района оказалась на удивление открытой. Заведующий этой амбулаторией Валерий Рыбкин, сообщил, что медикаментов здесь практически нет. "В нашем районе 8,5 тыс. человек, но на них 1 автомобиль, а врачей всего 3", - прокомментировал Рыбкин.