В Черкассах из больницы выписали всех детей, которые пострадали из-за отравления на школьной линейке

11:48, 14 мая 2018
Новости регионов
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Источник загрязнения на данный момент не обнаружено / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Черкасс со ссылкой на директора департамента образования Сергея Воронова.

«На сегодняшний день дети чувствуют себя лучше , они все выписаны, но в течение двух недель будут проходить медосмотры, и медики еще будут следить за их состоянием здоровья», - отметил он.

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Также, по его словам, с понедельника, 14 мая, в школе восстановился учебный процесс.

Воронов добавил, что источник загрязнения на данный момент не обнаружен, и причины, почему нескольким десяткам детей стало плохо во время утренней линейки, пока не установлены.

Как сообщал УНИАН, 8 мая в Черкассах в школе № 8 во время линейки стало плохо большому количестве детей. Всего было госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и 4 взрослых.

Предварительный диагноз - отравление неизвестным веществом.

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