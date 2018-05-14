В Черкассах из больницы выписали всех детей, которые пострадали из-за отравления на школьной линейке

С сегодняшнего дня учебный процесс в школе возобновлен.

В Черкассах из больницы выписали всех детей, которые были госпитализированы после отравления на линейке в школе №8.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Черкасс со ссылкой на директора департамента образования Сергея Воронова.

«На сегодняшний день дети чувствуют себя лучше , они все выписаны, но в течение двух недель будут проходить медосмотры, и медики еще будут следить за их состоянием здоровья», - отметил он.

Читайте такжеВо дворе Черкасской школы, где отравились дети, уровень радиации не был превышен - Минэкология

Также, по его словам, с понедельника, 14 мая, в школе восстановился учебный процесс.

Воронов добавил, что источник загрязнения на данный момент не обнаружен, и причины, почему нескольким десяткам детей стало плохо во время утренней линейки, пока не установлены.

Как сообщал УНИАН, 8 мая в Черкассах в школе № 8 во время линейки стало плохо большому количестве детей. Всего было госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и 4 взрослых.