В Чернигове открыли современный корпус радиологического отделения

Общая стоимость проекта составляет 103 млн грн.

В Чернигове в областном онкологическом диспансере открыли современный корпус радиологического отделения, которое оборудовано линейным ускорителем производства британской фирмы «Elekta» и компьютерным томографом.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах приняли участие руководители области и города, народные депутаты, медицинские работники.

По словам председателя Черниговской ОГА Валерия Кулича, строительство корпуса проошло в достаточно сжатые сроки - всего 9 месяцев. Общая стоимость этого проекта составляет 103 млн грн, из которых 40 млн грн - это средства Государственного фонда регионального развития, более 18 млн грн - из областного бюджета и столько же - субвенция госбюджета на социально-экономическое развитие, выделенная при содействии народных депутатов, избранных от Черниговской области, 14,3 млн грн - средства местных бюджетов области.

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Главный врач онкодиспансера Валерий Зуб отметил, что установленное оборудование - мирового уровня, оно может использоваться как для терапевтического лечения, так и в радиохирургии.

«Миллиметровая точность оборудования позволяет лечить самые сложные опухоли», - сказал главный врач.

Он также рассказал журналистам, что врачи уже предварительно прошли подготовку. Кроме того, в Чернигов в июне приедут врачи из Великобритании, которые полтора месяца будут консультировать черниговских коллег и корректировать их работу. Сейчас оборудование работает в тестовом режиме, первых пациентов начнет лечить с июня.

«Первый год оборудование будет обслуживать производитель, в дальнейшем нужно предусматривать средства на его обслуживание - 300-500 тыс. грн ежегодно. Для жителей области лечение будет бесплатным», - сообщил Зуб.

До этого больных в Черниговском онкодиспансере лечили гамма-терапевтическим аппаратом. За последние 20 лет это оборудование исчерпало свой технический ресурс и срочно требовало замены (срок эксплуатации источников гамма-терапевтических аппаратов - 5 лет).

Ежегодно только в Черниговском областном онкологическом диспансере лучевую терапию предоставляют более чем 2500 больным, из которых около 1900 получают дистанционное гамма-терапевтическое лечение. Всего с применением лучевой терапии лечатся до 60% всех пациентов со злокачественными новообразованиями. Примерно у 4000 жителей Черниговской области ежегодно диагностируют злокачественные новообразования.