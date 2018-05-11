Во дворе черкасской школы, где отравились дети, уровень радиации не был превышен - Минэкологии
В Черкассах специалисты не выявили превышения радиационного фона на территории школы №8, где 8 мая во время линейки неизвестным веществом отравились дети.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.
«Специалистами отдела экологического и радиологического контроля проведены радиологические измерения на территории и в помещении школы. Превышение радиационного фона не выявлено», - говорится в сообщении.
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Кроме того, государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Черкасской области отобрали пробы почв и сточных вод из канализационных колодцев возле школы. Сейчас продолжаются лабораторные исследования отобранных проб.
Также специалисты Государственной экологической инспекции в Черкасской области привлечены в состав мобильных групп СБУ, Нацполиции, ГСЧС, Госпродпотребслужбы, которые исследуют прилегающие к школе территории.
Как сообщал УНИАН, 8 мая в Черкассах в школе № 8 во время линейки стало плохо многим детям. Сейчас в лечебных учреждениях находится 55 детей и 4 взрослых. Предварительный диагноз - отравление неизвестным веществом.
Напомним, ранее специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не выявили превышений содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации в воздухе на территории школы.