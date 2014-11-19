Из Счастья Луганской области на проживание в Одессу направили 49 детей

Из Счастья Луганской области 18 ноября на проживание и обучение в Одессу была отправлена очередная группа учеников - 49 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, отправлены школьники СШ №1 и Счастьенской областной школы-интерната.

Финансирование переезда взял на себя центр взаимопомощи "Спасем Украину".

"Без волонтеров центра переезд был бы невозможен. Уже второй раз они взяли на себя финансирование переезда из Харькова в Одессу и размещение детей в санатории со всеми необходимыми условиями", - подчеркивает директор департамента образования и науки Луганской ОГА Ирина Цымбал.

Переезд детей из Счастья в Харьков на этот раз был оплачен при содействии председателя Харьковской облгосадминистрации Игоря Балуты.

Следующая группа школьников (всего 200) - ученики школ Станично-Луганского, Новоайдарского районов и Попасной - отправится в ближайшее время на обучение в Днепропетровск.

Сейчас этот вопрос выносится для обсуждения на очередной сессии Днепропетровского областного совета.

Предварительно решено, что детей примет один из местных санаториев. Все условия для комфортного пребывания, обучения, оздоровления и лечения, в частности, психологического, там обеспечены.