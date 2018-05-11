В Луцке от ожогов скончался 4-летний ребенок (видео)
11:07, 11 мая 2018Новости регионов
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Дети игрила спичками.
Трое детей получили до 70% ожогов / Фото: УНИАН
В Луцке от ожогов скончался 4-летний ребенок, его младший брат погиб несколько дней раньше.
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Трагедия произошла на прошлой неделе, пишет ТСН. Трое соседских мальчиков обгорели в подвале, где они играли спичками. И хотя родители сразу бросились на помощь, все трое детей получили до 70% ожогов.
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