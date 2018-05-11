В Луцке от ожогов скончался 4-летний ребенок (видео)

11:07, 11 мая 2018
Новости регионов
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Трое детей получили до 70% ожогов / Фото: УНИАН

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Трагедия произошла на прошлой неделе, пишет ТСН. Трое соседских мальчиков обгорели в подвале, где они играли спичками. И хотя родители сразу бросились на помощь, все трое детей получили до 70% ожогов

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Теги: #детская смертность#ожоговые пациенты