В Луцке от ожогов скончался 4-летний ребенок (видео)

Дети игрила спичками.

В Луцке от ожогов скончался 4-летний ребенок, его младший брат погиб несколько дней раньше.

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Трагедия произошла на прошлой неделе, пишет ТСН. Трое соседских мальчиков обгорели в подвале, где они играли спичками. И хотя родители сразу бросились на помощь, все трое детей получили до 70% ожогов.