Яценюк требует до конца дня решить вопрос финансирования гемодиализа в Киеве

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк требует от Киевской горгосадминистрации до конца дня решить вопрос финансирования гемодиализа больных в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время заседания правительства.

Яценюк отметил, что сейчас на казначейском счету в Киеве более полмиллиарда гривень.

"Разберитесь, у вас там полмиллиарда гривень средств. Если нужно дополнительно из резервного фонда, откуда-то снимем и заплатим, потому что это так же, наша общая ответственность перед всеми людьми. Я просто требую до конца дня решить вопрос финансирования гемодиализа. Если у вас не выходит перераспределить собственные средства, тогда правительство еще раз поможет Киеву и примет распоряжение дополнительно профинансировать", - подчеркнул он, обращаясь к Киевскому городскому голове и председателю КГГ Виталию Кличко