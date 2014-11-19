Киев должен срочно предоставить расчеты по гемодиализу

Министерство здравоохранения Украины обратилось в Киевскую городскую госадминистрацию, в задачи которой входит обеспечение больных киевлян почечной недостаточностью гемодиализом, с требованием безотлагательно предоставить расчеты по количеству больных и объемам финансирования для рассмотрения этого вопроса на заседании правительства.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Минздрава Украины.

Отмечается, что совместно с пациентами Министерство здравоохранения вынуждено срочно решать этот вопрос, несмотря на то, что Минздрав выполнил поручение премьер-министра Украины и предоставил всю необходимую информацию, копии и образцы документов представителям КГГА, от которых требовалось только предоставить реестр больных и расчеты финансовых потребностей в обеспечении гемодиализом.

"Специалисты Минздрава Украины в течение выходных ждали соответствующие документы от местных властей. Вместо этого руководство города ушло в отпуск, не поручив Департаменту здравоохранения КГГА решить проблему больных. Так же, как и не соответствует действительности информация председателя КГГА Виталия Кличко, что Минздрав Украины не может выделить для Киева 108 млн грн для больных гемодиализом, поскольку указанные средства находятся в торгах, а их отзыв означал бы срыв тендерных закупок и соответственно невозможность обеспечения больных с почечной недостаточностью во всех областях Украины", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что это свидетельствует о недостаточном уровне компетенции руководства города, которое вовремя не предусмотрело возможные сложности и не подготовило пакет соответствующих документов для выделения средств из резервного фонда.

Отмечается, что аналогичная проблема, которая возникла в Харьковской области, была вовремя решена благодаря согласованной совместной работе Минздрава и областной власти. Полный пакет документов с проектами решений и экономическим обоснованием с голоса был внесен и.о. министра здравоохранения Василием Лазоришинцем на заседании Кабинета министров Украины. Таким образом, из резервного фонда были выделены дополнительные средства для пациентов, временно перемещенных в Харьковскую область.