В Киеве 92-летнему ветерану провели уникальную операцию (видео)

Генералу установили протез аорты без всякого хирургического вмешательства.

В Киеве 92-летнему ветерану провели уникальную операцию. Генералу установили протез аорты без всякого хирургического вмешательства. Конструкцию подвели к сердцу по сосудам, пишет ТСН. Протез заменил Ивану Яковлевичу разрушенные стенки аорты.

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