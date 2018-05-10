В Киеве 92-летнему ветерану провели уникальную операцию (видео)
10:03, 10 мая 2018Новости регионов
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Генералу установили протез аорты без всякого хирургического вмешательства.
Ветерану установили протез аорты без всякого хирургического вмешательства / УНИАН
В Киеве 92-летнему ветерану провели уникальную операцию.
Генералу установили протез аорты без всякого хирургического вмешательства. Конструкцию подвели к сердцу по сосудам, пишет ТСН. Протез заменил Ивану Яковлевичу разрушенные стенки аорты.
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