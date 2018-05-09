Массовое отравление детей в Черкассах: 11 школьников остаются в реанимации

08:51, 09 мая 2018
Новости регионов
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11 человек продолжают находиться в реанимации после массового отравления в Черкассах / фото УНИАН

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Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего в больнице находятся 57 человек.

"По состоянию на 7 часов 9 мая на лечении находятся 57 человек (53 ученика и 4 учителя), из них: 11 - в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что исследования воздуха и проб воды не выявили превышения в них опасных веществ.

Как сообщал УНИАН, 8 мая в Черкассах в общеобразовательной школе № 8 во время линейки ученики начали массово терять сознание.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #отравление#Черкассы