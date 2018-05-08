К врачам обратились 94 ребенка, отравившихся на школьной линейке в Черкассах - Минздрав
17:44, 08 мая 2018Новости регионов
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У детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция.
Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей / УНИАН
За помощью к врачам обратились 94 ребенка, отравившихся на школьной линейке в Черкассах
Как сообщили в Минздраве, у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция.
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"11 детей до сих пор остаются в реанимации. Их состояние стабильное. Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка - пострадавших за пределами школы нет. Ожидаем результатов анализов почвы, воды и воздуха ", - сказали в Минздраве.
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