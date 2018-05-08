У детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

За помощью к врачам обратились 94 ребенка, отравившихся на школьной линейке в Черкассах

Как сообщили в Минздраве, у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

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