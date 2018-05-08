В Ривненской области в детском саду зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции

С признаками гастроэнтерита были госпитализированы 5 детей.

В Ривненской области в детском саду села Чудель Сарненского района зафиксирована вспышка острой желудочно-кишечной инфекции - гастроэнтерита.

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Как сообщил кореспонденту УНИАН заведующий отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний Государственного учреждения «Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины» Виктор Мороз, в инфекционное отделение Сарненской районной больницы 5-6 мая с признаками гастроэнтерита были госпитализированы 5 детей. Среди заболевших - четверо детей младшей группы детского учебного заведения «Сказка» села Чудель и один ребенок (2016 рождения) - сестра одного из заболевших.

Состояние детей медики оценивают как средней тяжести.

По состоянию на 8 мая, виявлено еще 5 детей, заболевших гастроентеритом.

Обстоятельства вспышки устанавливаются. Сегодня готовится постановление районной власти о закрытии детского сада.