В Киеве за неделю госпитализировали почти 100 больных корью
В Киеве за неделю мая уже зарегистрировано 211 случаев заболевания корью, госпитализировано около 100 человек, среди которых треть - дети.
Такие обновленные по состоянию на 8 мая данные озвучил УНИАН директор Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.
Случаи кори зафиксированы во всех районах столицы. Из 211 заболевших - 151 взрослый и 60 детей в возрасте до 17 лет.
Читайте такжеВ Киеве резко возросло количество случаев кори среди взрослых
В мае были госпитализированы 95 больных, в т.ч. 31 ребенок.
Как отмечается, лабораторно подтвержден 1 случай кори. По предварительным данным, однократно привиты 9 заболевших, двукратно - 6, остальные - не привиты или не имеют данных о прививках.
Больше всего больных сейчас зафиксировано в Дарницком районе - 34 (из них 8 - дети) и Святошинском районе - 28 (13 - дети).
Как сообщал УНИАН, в Киеве в апреле значительно возрос уровень заболеваемости корью. Врачи констатируют, что чаще стали болеть взрослые люди.
Так, руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Наталья Вишневская 3 мая сообщила, что в апреле корью заболели 370 человек, среди них 111 детей.
С 1 января в столице зафиксировано 722 случая заболевания корью, за это время были госпитализированы 498 человек, из них 158 - дети, летальных случаев не зафиксировано.
По данным Минздрава, за три месяца текущего года корью в Украине заболели 9 тыс. 091 человек - 3 тыс. 270 взрослых и 5 тыс. 821 ребенок. От осложнений умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых. В апреле в стране была зафиксирована новая вспышка заболеваемости корью.