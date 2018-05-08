В Одессе зафиксирована массовая инфекционная вспышка: все пострадавшие ели шаурму

Еду приобрели в киоске «Вкус Востока» ФОП «Кузьминов Ю.В.».

Все пациенты связывают свое заболевание с употреблением шаурмы / Фото УНИАН

В Одессе зафиксировано массовую инфекционную вспышку после употребления потерпевшими шаурмы, приобретенной в киоске «Вкус Востока» ФОП «Кузьминов Ю.В.».

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, кишечную инфекцию диагностировали у 9 человек.

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Больные были госпитализированы в городскую инфекционную больницу.

Все пациенты связывают свое заболевание с употреблением шаурмы.