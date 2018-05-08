В Одессе зафиксирована массовая инфекционная вспышка: все пострадавшие ели шаурму
11:54, 08 мая 2018Новости регионов
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Еду приобрели в киоске «Вкус Востока» ФОП «Кузьминов Ю.В.».
Все пациенты связывают свое заболевание с употреблением шаурмы / Фото УНИАН
В Одессе зафиксировано массовую инфекционную вспышку после употребления потерпевшими шаурмы, приобретенной в киоске «Вкус Востока» ФОП «Кузьминов Ю.В.».
Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, кишечную инфекцию диагностировали у 9 человек.
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Больные были госпитализированы в городскую инфекционную больницу.
Все пациенты связывают свое заболевание с употреблением шаурмы.
Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбе в Одесской области. Информация о предварительной проверке данного предприятия уточняется.
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