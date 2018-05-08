В Одессе зафиксирована массовая инфекционная вспышка: все пострадавшие ели шаурму

11:54, 08 мая 2018
Новости регионов
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фото УНИАНВсе пациенты связывают свое заболевание с употреблением шаурмы /  Фото УНИАН

В Одессе зафиксировано массовую инфекционную вспышку после употребления потерпевшими шаурмы, приобретенной в киоске «Вкус Востока» ФОП «Кузьминов Ю.В.».

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе,  кишечную инфекцию диагностировали у 9 человек.

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Больные были госпитализированы в городскую инфекционную больницу.

Все пациенты связывают свое заболевание с употреблением шаурмы.

Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбе в Одесской области. Информация о предварительной проверке данного предприятия уточняется.

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Теги: #кишечная инфекция#отравление на Одесчине