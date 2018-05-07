Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ среди киевлян значительно снизились

Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 44%.

В Киеве за прошлую 18-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 7 тыс. 675 больных гриппом и ОРВИ, что соответствует уменьшению числа заболевших по сравнению с предыдущей неделей (за 17-ю неделю заболели 10 тыс. 665) на 39%.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

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«В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 262,3 (за 17-ю неделю - 364,5) и ниже эпидемического порога на 43,7%», - информируют в КГГА.

По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение заболеваемости как среди детского, так и среди взрослого населения. Так, взрослых заболели 2 тыс. 316 человек (снижение на 54,7%), детей - 5 тыс. 359 (снижение на 32,2%).

«В структуре заболеваемости дети составляют 69,8%, а на предыдущей неделе - 66,4%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 40,8%: 1747 случаев, что составляет 32,6% от общего числа заболевших детей и 22,8% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», - отметил Поворозник.

По его словам, в медицинские учреждения за 18-ю неделю эпидсезона госпитализированы 98 человек, из них 81 - дети.