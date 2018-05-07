В Одессе отметил 100-летний юбилей старейший практикующий врач Украины

Медик считает, что главным секретом активного долголетия является труд.

В Одессе отметил свой 100-летний юбилей старейший практикующий врач Украины – дерматовенеролог Петр Петросян.

Об это сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Одессы.

Отмечается, что накануне, представители департамента труда и соцполитики Одесского горсовета и территориального центра соцобслуживания Приморского района поздравили медика с юбилеем.

Общаясь с гостями, полковник медицинской службы в отставке, участник боевых действий Второй мировой войны Петросян раскрыл секреты собственного активного долголетия. По словам юбиляра, долголетие передано ему на генетическом уровне: его дед прожил 80 лет, отец – 89, а мать – 92 года.

Читайте такжеУченые выявили молекулярный механизм, препятствующий быстрому старению

Медик считает, что главным секретом активного долголетия является труд.

«Нужно просто трудиться, помогать людям, никому не желать зла, радоваться жизни, постоянно интересоваться новым. Одним словом - делать собственную жизнь самому», - рассказал врач.

Как подчеркнули в мэрии, Петросян – старейший практикующий врач в Украине.

«Пациенты Петра Аслановича просят его и дальше оставаться на своем посту. Дружная семья также внесла свою лепту в содействие долголетию, окружив его теплом и заботой. Его дочь Веста Петровна всегда рядом с отцом. В большой семье, помимо дочери и сына, есть внучка, а также правнук и правнучка», - рассказали в пресс-службе.

Петр Петросян родился 4 мая 1918 года. В 1942 году окончил Азербайджанский мединститут, имеет высшую квалификационную категорию по специализации «Дерматовенерология». В 1976 году ему присвоено звание «Заслуженный врач Украины», является автором 25 научных работ и 10 рационализаторских предложений. Полковник медицинской службы в отставке, участник боевых действий Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями.