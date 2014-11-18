Более 170 тыс. жителей Донбасса остаются без жилья и воды

Более 170 тыс. жителей Донбасса остаются без жилья, воды, газа и электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Донецкой ОГА осуществляется постоянный мониторинг разрушенных и поврежденных объектов в результате вооруженного конфликта. Сейчас без жилья, воды, газа и электроэнергии остаются 176 тысяч жителей региона», - заявил он.

«По оперативным данным, с августа этого года восстановлены 4 тыс. 284 объекта на сумму свыше 31 млн грн», - добавил Лысенко.