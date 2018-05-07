В Рубежном на Луганщине открыли Центр реабилитации ветеранов войны АТО

09:17, 07 мая 2018
Новости регионов
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Центр услуги участникам боевых действий, инвалидам и участникам АТО / Фото УНИАН

Как сообщила пресс-служба Луганской ОГА, медицинское учреждение создано на базе Луганского областного наркологического диспансера.

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На создание  медицинского учреждения  из областного бюджета выделили 6 млн грн. Лечебное учреждение будет предоставлять психологические, лечебно-диагностические и другие виды социальных услуг ветеранам войны и гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

В центре работают кабинет функциональной диагностики, кабинеты для проведения психодиагностического исследования, психокоррекции и психотерапии, кабинеты для консультаций смежными специалистами. Стационарное отделение рассчитано на лечение 30 пациентов. В отделении 7 комфортабельных палат, физиотерапевтический и манипуляционный кабинеты. 

Центр реабилитации будет предоставлять услуги участникам боевых действий, инвалидам и участникам АТО, семьям участников АТО, вынужденным переселенцам и другим.

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Теги: #реабилитация военных#реабилитационная медицина