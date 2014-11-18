За сутки в зоне АТО 8 украинских военных получили ранения

За сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военных, 8 получили ранения.

Об этом сообщает представитель АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

«За сутки в результате обстрелов, подрывов на растяжках и фугасах погибли 5 и получили ранения различной степени тяжести 8 украинских солдат», - сообщил он.

По данным штаба АТО, накануне вечером боевики активно использовали РСЗО БМ-21 «Град» при обстреле украинских позиций, расположенных вблизи н.п. Трехизбенка, Сокольники и Луганской ТЭС около г. Счастье.

Под минометный обстрел и огонь из стрелкового оружия попали защитники Донецкого аэропорта. До этого террористы длительное время вели артиллерийский огонь по новому терминалу аэропорта, полностью разрушив это сооружение, подчеркнул Селезнев.

Ситуация на Дебальцевском направлении остается сложной. Ночью боевики обстреляли украинские подразделения вблизи н.п. Орлово-Ивановка и Камышеваха.

Также, добавил представитель АТО, «бандиты, активно используя тактику минирования территорий, подвергают опасности, в том числе, и мирных жителей региона».