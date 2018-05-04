В Криворожской больнице продолжают находиться 8 пострадавших в смертельном ДТП

Вчера из больницы выписали домой еще двух пострадавших.

В Криворожской больнице (Днепропетровская обл.) продолжают находиться 8 пострадавших в резонансном ДТП, которое произошло 17 апреля.

Как сообщил заместитель заведующего приемным отделением Криворожской городской больницы №2 Владимир Степанов, в четверг, 3 мая, из больницы выписали домой еще двух пострадавших.

Сейчас их остается восемь. Из них - один в тяжелом состоянии в реанимации, но врачи надеются на положительную динамику прооперированного. У остальных - состояние средней тяжести.

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Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы. Среди пострадавших были работники предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог».

18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний пострадавший, а 25 и 29 апреля - еще двое, поэтому количество жертв возросло до 11 чел. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который вызвал смертельное ДТП. Руководство ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» приняло решение о выделении по 100 тыс. грн семьям погибших работников предприятия.