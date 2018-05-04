В Киеве зафиксирован случай ботулизма: мужчина ел рыбу, купленную на стихийном рынке
В Киеве зафиксирован один случай заболевания ботулизмом у жителя города, который употреблял в пищу вяленую рыбу, приобретенную на стихийном рынке на Виноградаре (Подольский район).
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве со ссылкой на Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.
«Больной употреблял указанную рыбную продукцию 28 апреля, а за медицинской помощью обратился 30 апреля в Александровскую клиническую больницу Киева, где был госпитализирован в отделение инфекционной реанимации с диагнозом - ботулизм, течение средней тяжести», - говорится в сообщении.
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У больного взяли кровь для проведения лабораторных исследований в бактериологической лаборатории Лабораторного центра Минздрава.
В связи с этим случаем и с целью недопущения возникновения новых случаев заболевания ботулизмом столичное управление Госпродпотребслужбы направило письмо в Подольское управление полиции о принятии соответствующих мер реагирования по пресечению торговли в несанкционированных местах.