На Харьковщине зафиксирован случай ботулизма: молодую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии
16:54, 03 мая 2018Новости регионов
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Женщина ела вяленую рыбу, купленную на рынке Мелитополя.
Первые симптомы заболевания появились через 18 часов после употребления рыбы / УНИАН
На Харьковщине зафиксирован случай ботулизма: молодую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре Минздрава, это - первый в этом году случай ботулизма в области.
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Женщина (1987 г.р.) ела вяленую рыбу , которую купила на центральном рынке Мелитополя Запорожской области.
Первые симптомы заболевания появились через 18 часов после употребления рыбы.
Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. ей ввели противоботулиническую сыворотку.
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