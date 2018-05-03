Женщина ела вяленую рыбу, купленную на рынке Мелитополя.

На Харьковщине зафиксирован случай ботулизма: молодую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре Минздрава, это - первый в этом году случай ботулизма в области.

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Женщина (1987 г.р.) ела вяленую рыбу , которую купила на центральном рынке Мелитополя Запорожской области.

Первые симптомы заболевания появились через 18 часов после употребления рыбы.