В Киеве резко возросло количество случаев кори среди взрослых

В апреле корью заболели 370 киевлян.

В Киеве в апреле резко возросло количество случаев кори.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Наталья Вишневская.

Согласно данным департамента, среди 370 больных корью - 111 детей.

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По словам Вишневской, среди взрослых также повысилась заболеваемость.

Всего в столице с 1 января зафиксировано 722 случая заболевания корью, сообщила Вишневская. За это время было госпитализировано 498 человек, из них 158 - детей, 340 - взрослых.

По словам Вишневской, летальных случаев вследствие указанной болезни не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, за три месяца текущего года корью в Украине заболело 9 тыс. 91 человек - 3 тыс. 270 взрослых и 5 тыс. 821 ребенок. От осложнений умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых. В апреле в стране было зафиксирована новая вспышка заболеваемости корью.