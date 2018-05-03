Массовое отравление на свадьбе в Одесской области: количество госпитализированных гостей продолжает расти
14:10, 03 мая 2018Новости регионов
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При лабораторном обследовании у 13 больных выделено сальмонеллу.
При лабораторном обследовании у 13 больных выделено сальмонеллу, остальные исследований дли / УНИАН
Количество гостей, которые отравились на свадьбе в с.Нерубайское Беляевского района Одесской области, продолжает расти.
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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, по состоянию на 2 мая 2018 были госпитализированы 36 больных, из них двое - дети.
При лабораторном обследовании у 13 больных выделено сальмонеллу.
По результатам обследования кафе «Изольда», где проходило празднование, специалисты Госпродпотребслужбы установили ряд нарушений санитарного законодательства. У 3-х человек персонала выделено сальмонеллу, установлено бактериальное загрязнение 100% смывов условно патогенной и патогенной микрофлорой. Функционирование кафе приостановлено.
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