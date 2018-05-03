Массовое отравление на свадьбе в Одесской области: количество госпитализированных гостей продолжает расти

При лабораторном обследовании у 13 больных выделено сальмонеллу.

Количество гостей, которые отравились на свадьбе в с.Нерубайское Беляевского района Одесской области, продолжает расти.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, по состоянию на 2 мая 2018 были госпитализированы 36 больных, из них двое - дети.

При лабораторном обследовании у 13 больных выделено сальмонеллу .