В больницы Киева с гриппом и ОРВИ госпитализировано 128 людей

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 40%.

В медицинские учреждения за прошедшую неделю были госпитализированы 128 человек из числа заболевших гриппом или ОРВИ, из них 114 - дети.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

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По его словам, за неделю - 17-я неделя эпидсезона 2018 - зарегистрировано 10665 больных гриппом и ОРВИ , тогда как в предыдущую неделю заболело 11183. То есть наблюдается снижение по сравнению с 16-й неделей на 4,9%.