В больницы Киева с гриппом и ОРВИ госпитализировано 128 людей
В медицинские учреждения за прошедшую неделю были госпитализированы 128 человек из числа заболевших гриппом или ОРВИ, из них 114 - дети.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.
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По его словам, за неделю - 17-я неделя эпидсезона 2018 - зарегистрировано 10665 больных гриппом и ОРВИ , тогда как в предыдущую неделю заболело 11183. То есть наблюдается снижение по сравнению с 16-й неделей на 4,9%.
«В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 40,3%. По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение заболеваемости и среди детского, так и среди взрослого населения. Так, взрослых заболело 3583 человек (снижение на 8%), детей - 7082 (снижение на 3,2%). В структуре заболеваемости дети составляют 66,4%, а на предыдущей неделе - 65,4%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 7%: 2459 случаи, составляет 34,7% от общего количества заболевших детей и 23,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью », - отметил городской чиновник и добавил, что в медицинские заведений за 17-ю неделю эпидсезона госпитализированы 128 человек, из них 114 - дети.