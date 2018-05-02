В Киеве участились случаи нападения клещей, которые переносят опасные инфекции

12:47, 02 мая 2018
Новости регионов
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pixabay.com

По словам и.о.Киевского лабораторного центра Минздрава Сергея Чумака, в Киеве начался ежегодный мониторинг иксодовых клещей.

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"В 2018 году в столице первые иксодовые клещи обнаружены 30 марта. Их обнаружили на территориях: парк "Дружбы народов", парк "Победа", Гидропарк (вдоль Центральной аллеи), Труханов остров (центральный вход). Специалисты уже отобрали 34 экземпляра клещей, в пяти случаях они содержали боррелии и возбудители болезни Лайма. На данный момент коммунальщики должны провести в столичных зеленых зонах специальные противоклещевые мероприятия", - сказал Чумак.

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Теги: #болезнь Лайма#укусы клещей