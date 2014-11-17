На Тернопольщине прошел семинар для медиков, которые будут оказывать помощь в зоне АТО

На Тернопольщине прошел трехдневный семинар для медиков из пяти областей, которые будут оказывать помощь в зоне АТО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольского государственного медицинского университета, который выступил одним из организаторов учений, всего в трехдневном тренинге в течение 14-16 ноября приняли участие более 60 врачей-волонтеров из Киевской, Винницкой, Сумской, Тернопольской и Харьковской областей.

Учения проводились на имитируемом поле боя. Каждое практическое занятие инструкторы сопровождали анализом ошибок и отработкой практических навыков до автоматизма.

Во время учений врач и инструктор Юрий Свидерский отметил, что на поле боя для оказания помощи раненому чрезвычайно мало времени.

«Мы старались отрабатывать умение в таких условиях, как это выглядит на самом деле. По нашему сценарию, боец получил определенное количество ранений с различными повреждениями. В течение 6-7 минут ему предоставили весь комплекс помощи... Сегодня не было так страшно, как это есть на самом деле в реальных условиях. Во время боя есть много пыли, часто встречается нулевая видимость, боевые действия происходят в любое время суток, поэтому должна быть отработана слаженность бригады», - пояснил суть тренинга Свидерский, который уже находился в зоне АТО.

Во время учений он также проинформировал коллег, что пока нет команды и не налажена дымовая завеса или другие маскировочные методики, оказывать помощь нельзя.

«Несвоевременные действия приведут к большему количеству раненых и потери группы в целом. Основа тактической медицины - правильные действия в правильное время», - сказал Свидерский.

Заведующий кафедрой медицины катастроф и военной медицины ТГМУ, профессор Арсен Гудыма отметил, что обучение для врачей проходит по протоколу ТС3, который разработан медиками НАТО. Он заключается в оказании помощи на поле боя и рассчитан на рядовых воинов и воинов групп специального назначения, жизнь которых является очень ценной в условиях боевых действий.

«Мы надеемся, что эти учения будут способствовать прогрессу украинской военной медицины и снижению уровня санитарных потерь. Кроме того, участникам продемонстрировали современные изделия медицинского назначения, которые используются в мире в условиях на поле боя», - отметил Гудыма.

Во время учений была задействована автоперевязочна машина и санитарный бронетранспортер.

Медики в течение трех дней отработали навыки эвакуации, остановки кровотечения во время ранений, сердечно-легочной реанимации, восстановления проходимости дыхательных путей, остановки артериального кровотечения с помощью бинтов и полосок «Целокс», наложения повязок, перевязки, наложение шин, транспортировку пострадавших.

Также организаторы устроили всем участникам двухчасовой стресс-тест. По сценарию, боевой отряд выполнял задания и попал в засаду. Над головами медиков летали пули, взрывались спецсредства, при этом медики должны были в таких условиях проявить профессионализм и оперативность.