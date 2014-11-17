Тяжелобольные переселенцы нуждаются в медицинской помощи

Гуманитарный штаб Рината Ахметова оплатил гемодиализ для луганчанина-переселенца, который проходит лечение в центре нефрологии и диализа Николаевской областной больницы.

«Николаев – красивый город. Вот подумали, почему бы не посмотреть!», - смеется Виктор. О своих проблемах он вообще привык шутить – так легче.

12 июля он вместе с супругой Еленой переехал на юг Украины. В родном полуразрушенном Луганске осталось все: дом, работа супруги, она – терапевт, и возможность получать лечение для самого Виктора.

Несколько лет назад ему поставили диагноз «сахарный диабет», а чуть позже диагностировали хроническую болезнь почек четвертой стадии. Сейчас ему необходимо проходить регулярный гемодиализ.

«Уехав из родной области, я потерял возможность получать лечение по государственной программе. Расходные материалы, которые есть в николаевской больнице, выдаются бесплатно только жителям с местной пропиской. Мне теперь проходится выкручиваться самому», - рассказывает Виктор.

Приехав в Николаев, он стал обивать пороги МЧС, Красного Креста и других инстанций, с просьбой о помощи. Где-то помогали, а где-то - отделывались обещаниями.

«Мы в Николаеве снимаем квартиру своими силами. Компенсации за жилье, как переселенцам, нам государство не предоставило. Миграционные органы говорят, что нас сюда таких много приехало, и всем они не помогут», - говорит Виктор.

По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области только официально зарегистрировались 6 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма. Повезло тем, кто, что называется, приехал раньше.

Не имея возможности оплачивать и жилье, и лечение, а это несколько десятков тысяч гривен, Виктор решил просить помощи у благотворителей. По телевидению увидел сюжет о Гуманитарном штабе Рината Ахметова.

«Я позвонил на номер горячей линии. Приятно, что не услышал пустых обещаний, все – по существу», говорит Виктор. - А через несколько дней позвонили и сказали, что помогут с расходниками для гемодиализа. Спасибо за то, что реально помогаете».