В Одесской области на свадьбе массово отравились гости: 20 человек уже госпитализировали

Среди госпитализированных - 5-летний ребенок.

В Беляевском районе Одесской области госпитализировано 20 человек, получивших пищевое отравление на свадьбе.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, 29 апреля из Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины получено уведомление о регистрации группового заболевания острой кишечной инфекцией населения в селе Нерубайское.

«По состоянию на 29 апреля заболело 20 человек, в том числе 5-летний ребенок. Предварительный диагноз: пищевая токсикоинфекция, средней степени тяжести», - сообщили в главке.

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Из 20 госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции 18 доставлены в Городскую клиническую инфекционную больницу Одессы, двое - в инфекционное отделение Беляевской центральной районной больницы.

Госпитализированные связывают отравление с употреблением блюд на свадьбе, которую они отмечали в ресторане «Изольда» в Нерубайском. Всего на свадьбу было приглашено 84 человека.

Эпидрасследование, направленное на выявление причин и условий, приведших к возникновению заболеваний, проводится Беляевским районным управлением Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и областным лабораторным центром Минздрава.

Установлено, что кроме блюд, которые были приготовлены в ресторане, потерпевшие ели торт домашнего приготовления. После празднования свадьбы остатки приготовленных блюд заказчики забрали домой.

В ходе эпидрасследования специалисты провели отбор необходимого объема проб для проведения лабораторного контроля.

В адрес администрации ресторана «Изольда» направлено предписание о временном приостановлении работы для проведения дезинфекции и генеральной уборки.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются. Ситуация находится на контроле регионального главка Госпродпотребслужбы.