Больше всего деклараций с врачами подписано в Харьковской области - Минздрав

В Минздраве заявили, что украинцы подписали два миллиона деклараций о выборе врача.

За время кампании «Врач для каждой семьи», которая продолжается уже почти месяц, более 2 млн пациентов подписали декларации с врачами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего деклараций подписано в Харьковской области - 230 652. На втором месте город Киев (свыше 225 тыс.), на третьем - Винницкая область (более 186 тыс.), на четвертом - Донецкая область (почти 178 тыс.), на пятом - Днепропетровская область (более 168 тыс.).

В разных регионах страны проходят ярмарки здоровья, организуют кабинеты для подписания деклараций, размещают информационные плакаты, которые помогают пациентам сориентироваться в выборе врача. Основа успеха кампании «Врач для каждой семьи» - ответственное отношение местных властей к оснащению учреждений первичной медицинской помощи. Именно они должны обеспечить медучреждениям подключение к интернету, компьютеры для присоединения к электронной системе здравоохранения и принтеры и бумагу для подписания деклараций. Недопустимым является взимание средств с пациентов в виде продажи бланков деклараций или абонентской платы за обслуживание.

Читайте такжеЧерниговский горсовет просит правительство повысить зарплаты работникам экстренной медицины

К системе «Электронное здоровье» сегодня подключены 1145 учреждений первичной медицинской помощи. Подписывать декларации с пациентами могут уже более 19 тысяч врачей. Только за последнюю неделю к системе присоединились тысячи врачей. Подписывать декларации можно с семейными врачами - их выбрали уже 73% пациентов, подписали декларации, терапевтами - 15%, педиатрами - 12%. Наиболее активно выбирают врачей украинцы в возрасте 40-64 лет.

Декларации подписываются бессрочно, но в любой момент пациент может выбрать другого врача и подписать с ним декларацию. Неправдивой является информация о том, что те, кто не подпишет декларацию до конца года, останется без медицинской помощи или будет вынужден за неё платить.

«Подойти к выбору врача следует со всей серьезностью, но и учитывать, что уже есть врачи, которые набрали оптимальное количество пациентов. Такие случаи пока единичны, поэтому если вам отказывают в подписании декларации на основании того, что врач исчерпал лимит - следует проверить эту информацию у главного врача», - отмечают в Минздраве.

Обратиться к руководству больницы необходимо и в случае, если вас принуждают подписывать декларацию исключительно с участковым врачом или наоборот - отказывают в выборе врача на основании несоответствия места регистрации. Право на свободный выбор врача закреплено в «Порядке выбора врача, предоставляющего первичную медицинскую помощь», утвержденном приказом Минздрава №503 от 19.03.2018 года.