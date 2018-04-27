Состояние девочки, отравленной суррогатным алкоголем, улучшилось (видео)
13:20, 27 апреля 2018Новости регионов
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Лишать мать родительских прав чиновники пока не видят оснований.
Состояние ребенка улучшилось / УНИАН
Состояние 4-летней девочки, отравленной суррогатом, улучшилось: ребенка планируют перевести из реанимационного отделения в обычную палату.
Причину смерти ее семимесячной сестренки сейчас выясняют, пишет ТСН.
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Отца детей задержали, его судьбу должен решить суд.
Лишать мать родительских прав чиновники пока не видят оснований.
Трагедия произошла в многодетной семье в Одесской области. Пьяный отец крепко спал, а матери дома не было. Когда она вернулась - застала двух дочерей без сознания.
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