Состояние девочки, отравленной суррогатным алкоголем, улучшилось (видео)

Лишать мать родительских прав чиновники пока не видят оснований.

Состояние 4-летней девочки, отравленной суррогатом, улучшилось: ребенка планируют перевести из реанимационного отделения в обычную палату.

Причину смерти ее семимесячной сестренки сейчас выясняют, пишет ТСН.

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Отца детей задержали, его судьбу должен решить суд.

Лишать мать родительских прав чиновники пока не видят оснований.

Трагедия произошла в многодетной семье в Одесской области. Пьяный отец крепко спал, а матери дома не было. Когда она вернулась - застала двух дочерей без сознания.