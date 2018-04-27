4-летняя девочка, которую едва вывели из алкогольной комы, находится в тяжелом состоянии (видео)
11:54, 27 апреля 2018Новости регионов
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Трагедия произошла в многодетной семье в Одесской области.
Ребенка вывели из алкогольной комы / УНИАН
4-летняя девочка, которую едва вывели из алкогольной комы, находится в тяжелом состоянии.
Трагедия произошла в многодетной семье в Одесской области, пишет ТСН .
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Причину смерти ее семимесячной сестрички сейчас выясняют. Отца детей задержали, его судьбу должен решить суд. Лишать мать родительских прав чиновники пока не видят оснований.
Пьяный отец крепко спал, а матери дома не было. Когда вернулась, две ее дочери были в бессознательном состоянии.
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