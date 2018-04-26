Черниговский горсовет просит правительство повысить зарплаты работникам экстренной медицины

В принятом горсоветом документе также говорится об увеличении медицинской субвенции городу из государственного бюджета.

Депутаты Черниговского городского совета приняли обращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию относительно увеличения оплаты труда работников системы экстренной медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на очередной сессии.

В документе также говорится об увеличении медицинской субвенции городу из государственного бюджета.

Депутаты указывают, что, несмотря на реформу в этой сфере, которая началась 5 лет назад принятием Закона Украины «Об экстренной медицинской помощи», состояние материально-технического оснащения не претерпело существенного улучшения, а уровень оплаты труда работников системы экстренной медицинской помощи вообще снизился.

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В большинстве центров экстренной медицинской помощи 60-70% санитарного транспорта и медицинского оборудования, которым они укомплектованы, устаревшие и подлежат замене. Кроме того, хроническое недофинансирование привело к дефициту кадров.

В то же время имеющийся фонд заработной платы для работников системы экстренной медицинской помощи не позволяет обеспечить им выплату установленных законодательством надбавок и других финансовых поощрений в полном объеме в соответствии с законодательством из-за дефицита средств, ежегодно выделяемых государством на эти цели.

«Поэтому сегодня наблюдаем ситуацию, когда врач-интерн, выпускница медицинского колледжа и простой рабочий (дворник, сторож, уборщик и т.д.) получают практически одинаковую заработную плату, то есть минимальную. «Уравниловка» оплаты труда не только унижает достоинство квалифицированных врачей системы экстренной медицинской помощи, но и угрожает уничтожением этой системы в целом», - говорится в обращении.

Черниговский горсовет попросил парламент и правительство увеличить медицинскую субвенцию для обеспечения в полном объеме потребностей фонда оплаты труда для центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также осуществлять финансирование этой сферы по отдельной бюджетной программе (в пределах медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам).

Также депутаты горсовета просят внести изменения в правительственное постановление об установлении более высоких тарифных разрядов Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы - работников системы экстренной медицинской помощи.