В Умани зафиксировано массовое отравление среди школьников
17:51, 26 апреля 2018Новости регионов
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У ході перевірки школи виявлено ряд порушень вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів.
Детей госпитализированы со средним и тяжелым степенями / УНИАН
В Умани (Черкасская область) зафиксировано массовое отравление среди школьников общеобразовательной школы № 3.
Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, острую кишечную инфекцию диагностирован у 10 учеников.
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В инфекционное отделение Уманской городской больницы с тяжелым и средней степенями тяжести были госпитализированы 9 детей, один ребенок находится на амбулаторном лечении.
В ходе проверки учебного заведения выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.
Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужбы в Черкасской области.
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