В Умани зафиксировано массовое отравление среди школьников

17:51, 26 апреля 2018
Новости регионов
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УНИАН

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, острую кишечную инфекцию диагностирован у 10 учеников.

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В инфекционное отделение Уманской городской больницы с тяжелым и средней степенями тяжести были госпитализированы 9 детей, один ребенок находится на амбулаторном лечении.

В ходе проверки учебного заведения выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

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Теги: #отравление школьников#Госпродпотребслужба#детское здоровье