В Умани зафиксировано массовое отравление среди школьников

У ході перевірки школи виявлено ряд порушень вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів.

В Умани (Черкасская область) зафиксировано массовое отравление среди школьников общеобразовательной школы № 3.

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, острую кишечную инфекцию диагностирован у 10 учеников.

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В инфекционное отделение Уманской городской больницы с тяжелым и средней степенями тяжести были госпитализированы 9 детей, один ребенок находится на амбулаторном лечении.

В ходе проверки учебного заведения выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.