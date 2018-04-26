В Одесской области устанавливают причину смерти младенца и отравления суррогатом ее 4-летней сестры

Трагедия произошла в пгт Любашевка, когда мать ушла на родительские собрания и оставила детей на 53-летнего сожителя.

В Одесской области правоохранители устанавливают причину смерти 7-месячной девочки и отравления алкоголем ее 4-летней сестры.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, трагедия произошла 25 апреля в пгт Любашевка.

«Из районной больницы в дежурную часть местного отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлены двое малолетних девочек в возрасте 7 месяцев и 4 лет. Старшая – с отравлением суррогатами алкоголя, младшая – без признаков жизни», - рассказали в главке.

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По адресу проживания детей выехала следственно-оперативная группа полиции.

В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что в тот день мать несовершеннолетних пошла в школу на родительское собрание, оставив детей на своего 53-летнего сожителя. Когда женщина вернулась домой, она обнаружила свою 4-летнюю дочь на полу в бессознательном состоянии. В другой комнате между спинкой дивана и стеной вниз головой лежала ее младшая дочь. Сожитель в это время находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и крепко спал.

Женщина немедленно вызвала скорую помощь и детей госпитализировали в реанимационное отделение, где врачи констатировали смерть младшей девочки. Другой сейчас оказывают помощь.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в семье воспитывались девять детей. За несколько дней до трагедии работниками ювенальной превенции Любашевского отделения полиции в отношении главы семьи был составлен протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас 53-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, дети помещены в больницу на обследование. Продолжается следствие.