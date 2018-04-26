Гройсман пообещал, что второй комплекс "Охматдета" будет сдан до конца 2019 года

Строительство нового комплекса НДСБ «Охматдет» было возобновлено в 2016 году.

Второй комплекс Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» будет сдан в эксплуатацию до конца 2019 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время посещения больницы.

«Здесь несколько лет назад была разруха. Тысячи детей не могли лечиться, обследоваться. Я взял обязательство, и первую часть комплекса ввели в эксплуатацию. Сегодня состоялось открытие. Здесь современное оборудование, хороший коллектив, специалисты высокого уровня. Моя цель - помогать детям. Первый пусковой комплекс полностью обеспечен оборудованием и персоналом, второй сдадим до конца 2019 года», - сказал глава правительства.

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Он посетил диагностические центры больницы и пообщался с персоналом, прежде всего молодыми врачами, которые только начинают свой профессиональный путь.

Строительство нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ «Охматдет» началось в 2011 году, но с 2013-го было остановлено. В 2016 году правительство возобновило строительство. Было проведено обновление проектной документации, а также инвентаризация оборудования, которое хранилось в основном в подвалах в полусобранном виде. По решению Кабмина, проект был разделен на два пусковых комплекса: 23,5 тыс. кв. м и 43,5 тыс. кв. м соответственно.

В декабре прошлого года первый пусковой комплекс получил все необходимые сертификаты эксплуатации. В январе-апреле 2018 года установили оборудование. Смонтировані линейный ускоритель и компьютерный томограф.

Первый пусковой комплекс - это прежде всего диагностические отделения больницы, которые технологически могут работать при продолжении строительных работ 2-го пускового комплекса. Принимать пациентов готовы отделение лучевой терапии, отделение магнитно-резонансной диагностики, отделение ультразвуковой диагностики, центр службы крови, референс-центр клинической лабораторной диагностики и метрологии.

В этом году начнется строительство второго пускового комплекса на 40 отделений, в том числе центр детской гематологии, онкологии и трансплантации костного мозга, а также расширится отделение трансплантации костного мозга и интенсивной мегадозовой химиотерапии. Это позволит в 4 раза увеличить количество процедур трансплантации костного мозга и ввести метод «ТКМ» от неродственного донора. Именно такие процедуры сегодня являются крайне необходимыми для Украины, ведь операции подобного типа возможны пока только за рубежом.

Во втором пусковом комплексе будут также созданы отделения онкологии с интенсивной химиотерапией онкологических заболеваний на 20 коек для комплексного лечения онкологических заболеваний и центр экстренной медицины на 450 больных в сутки. Количество операционных увеличится вдвое.